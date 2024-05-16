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        Trabzonspor yağmur altında çalıştı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 22:19 Güncelleme: 16.05.2024 - 22:19
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        Trabzonspor'da yağmur altında idman!
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        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, yağmur altında yapılan çalışmada oyuncuların neşeli oldukları gözlendi. Antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.

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