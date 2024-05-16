Trabzonspor yağmur altında çalıştı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, yağmur altında yapılan çalışmada oyuncuların neşeli oldukları gözlendi. Antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.