Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, sakatlıkları nedeniyle kondisyon salonunda çalışan Burak Yılmaz, Onur Kıvrak, Abdülkadir Ömür, Toure, Hosseini, Sosa ve Onazi katılmadı. Yusuf Yazıcı ile Mustafa Akbaş ise sahada özel bir çalışma yaptı.

Bursaspor maçında ilk 11'de görev yapan oyuncular koşu yaparak antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular dar alanda maç oynadı.

Bu arada golcü oyuncu Burak Yılmaz, antrenman öncesinde sakatlığı nedeniyle kondisyon salonuna gittiği sırada gazetecilere dönerek "Çıkmadı değil mi bir şey, bir şey olmadı" ifadesini kullandı. Bursaspor maçının 71. dakikasında yerini Ekuban'a bırakan Burak Yılmaz, saha kenarına gelirken yaptığı el hareketi nedeniyle taraftarların protestosuna maruz kaldı. Tribünlere tepki gösteren Burak, oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesi yerine soyunma odasına gitmişti.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ