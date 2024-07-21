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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 10.30'da yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 22:22 Güncelleme: 21.07.2024 - 22:22
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        Trabzonspor'da hazırlıklara devam!
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        Yeni sezon hazırlıklarına Trabzon’da devam eden Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. İlk grup teknik ısınma ve 5'e 2 gerçekleştirirken, diğer grup ise U19 takımıyla antrenman maçı yaptı. Oldukça çekişmeli geçen antrenman maçında oyuncuların hırslı ve istekli görüntüleri dikkat çekti.

        Bordo-mavili takım yeni sezon hazırlıklarını yarın 18.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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