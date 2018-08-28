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Trabzonspor, yeni stadında Galatasaray'a geçit vermiyor

Spor Toto Süper Lig'de 1 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında yeni stadında oynayacağı üçüncü lig maçından da galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor

28 Ağustos 2018 Salı, 12:05:38 | Güncelleme:

Bordo-mavililer, 18 Aralık 2016 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Kompleksi'ndeki Medical Park Stadı'nda rakibi karşısında 2 lig maçını da kayıpsız geçirdi. Karadeniz ekibi, 2016-2017 sezonunda sarı-kırmızılı takımı 2-0, 2017-2018 sezonunda da 2-1'lik sonuçla mağlup etmeyi başarırken hafta sonu 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

YUSUF YAZICI BOŞ GEÇMEDİ

Bordo-mavili takımın genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, bu iki karşılaşmada da rakip fileleri boş geçmedi. Yazıcı, 2016-2017 sezonunun 25. haftasında 2-0, 2017-2018 sezonunun 10. haftasında da 2-1 biten karşılaşmada attığı 1'er gollerle takımının 3 puan kazanmasında önemli rol oynadı.

YÖNETİM VE KARAMAN'IN İLK BÜYÜK MAÇI

Trabzonspor, 8 Nisan 2017 tarihinde başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu yönetiminde, ilk büyük maçına çıkacak. Ağaoğlu döneminde 10. lig maçını oynayacak Karadeniz ekibi, ilk kez büyük rakibi karşısında mücadele edecek. Trabzonspor'da sezon başında göreve gelen Ünal Karaman da Galatasaray maçıyla ilk büyük sınavına çıkacak.

HACIOSMANOĞLU: GALİBİYETLER TOPARLANMAYA ŞEVK KATAR

Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, asıl hedeflerinin toparlanmayı sağlamak olduğunu belirtti. Hacısalihoğlu, gelecek yılların sağlam çatısını kurmak istediklerini ifade ederek, "Tabii bu arada da taraftarın ve camianın desteği ile mümkün olduğunca başarılı maçlar çıkarıp puanlar kazanmak istiyoruz. Onun için galibiyetler bizi yalnızca sevindirir, toparlanmaya şevk katar. Bizi kandırmaz, gerçekleri ve zorlukları örtmez. Galatasaray maçı da bu maçlardan biri." ifadelerini kullandı.

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