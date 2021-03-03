Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigTrabzonspor
ABONE OL

Trabzonspor yeniden çıkışa geçmek istiyor

Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe karşısında sona eren Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Trabzonspor yeniden çıkışa geçmek istiyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. 4 Mart Perşembe günü saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcıları ise Kerem Ersoy ve Mustafa Savranlar olacak.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelişinden sonra önemli bir çıkış yakalayan ve 17. sıradan 4. sıraya yerleşen Trabzonspor'un 7 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmasıyla sona erdi. Bordo-mavililer, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.


Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçta sadece 1 kez yenilgi aldı. 7 maçtan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi 5 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda en son yenilgisini 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduğu maçla alan Karadeniz ekibi söz konusu maçın ardından dış sahada yenilmedi.

Bordo-mavililer Abdullah Avcı döneminde oynadığı 9 deplasman maçında 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi deplasmanda oynadığı son 4 lig maçını ise kazanan taraf oldu. Bordo-mavililer Avcı yönetiminde yenilgi almadı.
Trabzonspor'un bu sezon deplasmanda oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Denizlispor - Trabzonspor: 0-0
Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1
Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-1
Alanyasphor - Trabzonspor: 1-1
MKE Ankaragücü - Trabzonspor: 0-1
Kayserispor - Trabzonspor: 0-0
Hatayspor - Trabzonspor: 0-1
Karagümrük - Trabzonspor: 1-2
Antalyaspor - Trabzonspor: 1-1
Gençlerbirliği - Trabzonspor: 1-2
Beşiktaş - Trabzonspor: 1-2
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: 0-2
Başakşehir - Trabzonspor: 0-1

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kovid-19 iki milyarlık kayba neden oldu!
FUTBOL2 milyarlık kayıp!
Galatasaray'ın Ankaragücü maçı muhtemel 11'i!
FUTBOLOnyekuru'ya son şans!
Gidenler ne yaptı? (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor)
FUTBOLNe yaptın Burak!
Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçının yazar yorumları! BJK haberleri
FUTBOLRus ruleti!
Son dakika Fenerbahçe haberi - Ozan Tufan için karar verildi
FUTBOLOzan Tufan için flaş karar!
Samandıra'da mini zirve - Fenerbahçe haberleri
FUTBOLSamandıra'da mini zirve
Oyunculardan Samatta'ya büyük sürpriz!
FUTBOLSamatta'ya büyük sürpriz!
Beşiktaş Kulübü 118 yaşında
FUTBOLBeşiktaş Kulübü 118 yaşında
Ankaragücü - Galatasaray maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu
FUTBOLBaşkent'te Cüneyt Çakır VAR
Beşiktaş Kulübünden 118'inci kuruluş yılı için özel paylaşım
FUTBOLBeşiktaş'tan 118. yıl paylaşımı