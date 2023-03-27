DHA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, olağanüstü genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevlerini belirledi. Dün gerçekleşen olağanüstü genel kurulda başkan seçilen Ertuğrul Doğan, kongre sonrasında yönetimiyle ilk toplantısını yaptı. Toplantıda alınan karara göre Trabzonspor´un yeni asbaşkanı Zeyyat Kafkas olurken, genel sekreterlik görevi Kemal Ertürk´e verildi. Ertuğrul Doğan´ın başkan yardımcıları ise Serkan Kılıç, Ali Haydar Gedikli, Faruk Hacıhaliloğlu, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral ve Yahya Karahasan oldu.

Trabzonspor'un 48'nci yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde oldu:

Başkan: Ertuğrul Doğan

Asbaşkan: Zeyyat Kafkas

Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Serkan Kılıç

Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Ali Haydar Gedikli

Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Faruk Hacıhaliloğlu

Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Nevzat Kaya

Başkan yardımcısı- yatırımlar ve projeler sorumlusu: Taner Fikret Saral

Başkan yardımcısı- dış ilişkiler sorumlusu: Yahya Karahasan

Genel sekreter ve hukuki işler sorumlusu: Kemal Ertürk

Genel sekreter yardımcısı-Amatör branşlar sorumlusu: Derviş Köz

Genel sayman: Sami Karaman

Sağlık kurulu başkanı: Ahmet Beşir

Pazarlama ve strateji: İbrahim Şahinkaya

Tesisleri inşaat ve stadyum sorumlusu: Coşkun Öztürk

Proje ve sponsorluklar: Birhan Emre Yazıcı

İdari işler: Ceyhun Eskici

Tesisler ve stat yardımcısı: Hüseyin Ekşi

Yurt dışı organizasyon: İmdat Yılmaz

Ticari ürünler: Fatih Solak

Hukuki işler yardımcısı: Selim Burak Özdemir

Mali sayman yardımcısı: Mustafa Atmaca

Amatör branşlar yardımcısı: Ali Beyazlı