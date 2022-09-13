İHA

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da, alınan saha sonuçları moralleri bozdu. UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyet ve ardından Süper Lig'de Adana Demirspor karşısında oynanan futbol ve alınan mağlubiyetle kötü gidişe dur diyemeyen Trabzonspor'da yönetim kurulu, UEFA Avrupa Ligi'nde Crvena Zvezda ile oynanacak maç öncesi bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak.

Avrupa'da ve ligde alınan kötü sonuçların nedenlerini masaya yatıracak olan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'dan geniş bir rapor alacak. Avcı'nın raporu doğrultusunda saha içinde ve saha dışında yaşanan gelişmeleri değerlendirecek olan yönetim kurulu yol haritasını belirleyecek.