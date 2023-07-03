Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan çalışmaya milli takımlarda olan oyuncular dışında iki oyuncu antrenmanda yer almadı. Arka uyluk adelesinde ağrı hisseden Fernandes dinlendirilirken kampa katılmayan Lahtimi bugünkü antrenmana katılmadı. Karadeniz ekibi 4-26 Temmuz tarihleri arasında hazırlıklarını Slovenya'nın Kranj kentinde sürdürecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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