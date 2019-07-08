Trabzonspor’a Arjantinli stoper

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer gündemi hakkında TRT SPOR’a açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, Arjantin’in Estudiantes takımından 28 yaşındaki stoper Gaston Campi ile anlaşma sağladıklarını ve Çarşamba günü imzaların atılacağını açıkladı.

Estudiantes ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Campi, 2018-19 sezonunu kiralık olarak Portekiz ekibi Chaves'te tamamlamıştı. 1.93'lük stoper oyuncusu ön libero ve sol bekte de görev yapabiliyor.

Ağaoğlu, transferin henüz bitmediğini ve eksik olan bölgelere takviyelerin süreceğini söyledi.