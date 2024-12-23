Trabzonspor’da 3 hafta sonra 3 puanla diriliş

Süper Lig’de 3 haftadır kazanamayan Trabzonspor, sahasında Bodrum FK’yı Pedro Malheiro’nun jeneriklik golüyle mağlup ederek hem moral buldu hem de toparlanma adına rahat bir nefes aldı. Karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla kalesini gole kapayan milli eldiven Uğurcan Çakır’ın, geride kalan haftalarda maç başına kurtarış oranı da yüzde 76 oldu.

Süper Lig’de bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan bordo mavililer sahasında Bodrum FK’yı mağlup ederek hem moral buldu hem de 3 puanın sahibi oldu. 3 haftadır kazanamayan Trabzonspor bu galibiyetle rahat bir nefes almış oldu. 17’nci haftaya 16 puanla 15’inci sırada giren Karadeniz ekibi, Bodrum FK galibiyetiyle puanını 19’a çıkarıp, 12’nci sıraya yükseldi.

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