Trabzonspor´da 4 isim takıma dönüyor

Lider Trabzonspor, lige verilen milli arada yaralarını saracak. 12´nci hafta mücadelesinde Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada cezası nedeniyle Edgar Ie ve sakatlıkları nedeniyle Gervinho, Peres ile Koita´dan yararlanamayan bordo-mavililerde, Bakasetas ile Hüseyin Türkmen de son maçta sakatlanarak oyuna devam edememişti. Karadeniz ekibinde milli ara sonrası oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde cezasını dolduran Edgar´ın yanı sıra bir süredir tedavisi devam eden sağ bek oyuncusu Peres, forvet oyuncusu Koita´nın yanı sıra savunma oyuncusu Hüseyin´in de takıma döneceği öğrenildi.

ÜÇ EKSİK KALACAK

Trabzonspor´da 4 oyuncunun takıma dönmesiyle birlikte eksik oyuncu sayısı üçe inecek. Bordo-mavililerin, cezalı Uğurcan Çakır ile Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sağ diz ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Gervinho´nun yanı sıra, Beşiktaş müsabakasında sakatlanan ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Bakasetas´ın dışında Gaziantep karşılaşmasında tam kadro ile çıkması bekleniyor.

GAZİANTEP FK MAÇINDA TRİBÜNLERİN DOLMASI BEKLENİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu´nun (TFF) futbol müsabakalarında ev sahibi takımların seyirci kısıtlamasını kaldırmasının ardından Trabzonspor´da gözler milli aranın ardından ligin 13´üncü haftasında oynanacak Gaziantep FK maçına çevrildi. Şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda zirvede rakiplerine fark atarak önemli bir avantaj yakalayan bordo-mavililerin, Gaziantep FK maçında dolu tribünlere oynaması bekleniyor. Taraftarlar da uzun bir sürenin ardından kısıtlamaların kaldırılmasıyla tribünleri doldurarak şampiyonluk yolunda takımlarına destek vermeye hazırlanıyor.