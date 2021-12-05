DHA

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda futbolcular 2 grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. İkinci gruptaki oyuncular da dinamik ısınma ve mobilizasyon çalışmalarının ardından teknik çalışma yaptı. Antrenman, 5´e 2 ve rondo çalışmasıyla devam ederek çift kale maç ile sona erdi.

Bordo mavili takım, 1 günlük iznin ardından çalışmalarına 7 Aralık Salı günü devam edecek.