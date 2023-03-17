Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor
ABONE OL

Trabzonspor´da başkan adayı olmak için son gün

Trabzonspor'da 25-26 Mart tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurulda başkan adayı olmak isteyenler için süre bu akşam bitiyor. Başkan adaylığını açıklayan Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu listesini bugün, Divan Başkanlık Kurulu'na teslim edecek.

Trabzonspor´da başkan adayı olmak için son gün
DHA

Trabzonspor´da yönetim kurulunun ısrarıyla olağanüstü gelen kurula gidilmesi kararı alındıktan sonra başkan Ahmet Ağaoğlu istifa etmiş ve süreç başlamıştı.

Ağaoğlu´nun istifasıyla göreve vekalet eden asbaşkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı´yla anlaşılarak yolların ayrılması kararı alındıktan sonra başkan adaylığını açıkladı. Görevi bırakan Ahmet Ağaoğlu da yeniden aday olmak için bir süre girişimde bulunduktan sonra adaylıktan vazgeçmişti.

Kulislerde çok sayıda isim konuşulsa da resmi aday olarak ilk ve şu ana kadar tek girişim Ertuğrul Doğan´dan geldi.

Yönetim kurulu listesini tamamlayan, yapılacak acil ödemeler için kaynak oluşturan Ertuğrul Doğan, bugün saat 16.00´da resmi adaylık başvurusunu yapacak. İstanbul´da bulunan Doğan´ın listesini, yeni yönetimde de ismi yer alan başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas, Divan Başkanlık Kurulu'na teslim edecek.

Trabzonspor´un 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmak isteyenlerin listelerini en geç bugün saat 18.00´e kadar divan başkanlık kuruluna teslim etmesi gerekiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'tan forvet hamlesi ''Lucas Joao ile anlaşma tamam'' - BJK Transfer Haberleri
FUTBOL "Yeni forvetle anlaşma tamam"
Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray maçı bugün mü?
FUTBOL İşte Okan Buruk'un 11'i!
Fenerbahçe-Sevilla maçı yazar yorumları - Fenerbahçe haberleri
FUTBOL "F.Bahçe elendiyse sebebi tribündür"
İspanyol basınında Fenerbahçe-Sevilla maçının yankıları! "Sevilla, Türk cehenneminden kurtuldu"
FUTBOL "Sevilla, Türk cehenneminden kurtuldu"
İspanyollardan şaşırtıcı iddia: Arda Güler İstanbul’da uzun süre kalmayacak!
FUTBOL İspanyollardan şaşırtıcı iddia
UEFA ülke puanına hangi takım kaç puan katkı yaptı? Son 5 yıllık raporda kim önde? Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderecek? - Spor Haberleri
FUTBOL İşte takımlarımızın ülke puanına katkısı
Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde hangi takımlar var?
FUTBOL Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman?
Sivasspor Fiorentina maçında iğrenç olay! Fiorentinalı futbolcuya yumruk... - Spor haberleri
FUTBOL Sivas'ta İtalyan futbolcuya saldırı!
Rıza Çalımbay: İtalyanlardan özür diliyorum
FUTBOL "İtalyanlardan özür diliyorum"
UEFA ülke puanı sıralaması güncel 16 Mart 2023 | UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var, ülke puanı nasıl hesaplanır? Türkiye UEFA puanı sıralaması!
FUTBOL Ülke puanı için kritik gün!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.