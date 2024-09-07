Trabzonspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bugün saat 10.30’da yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Kombine hücum çalışması ile devam eden antrenman, 5’e 5 oyun ile sona erdi. Bordo-mavililer Beşiktaş maçı hazırlıklarını bu akşam 17.00'de yapacağı ikinci antrenmanla sürdürecek.