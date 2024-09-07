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        Trabzonspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

        Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 15:34 Güncelleme: 07.09.2024 - 15:34
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        Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
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        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bugün saat 10.30’da yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Kombine hücum çalışması ile devam eden antrenman, 5’e 5 oyun ile sona erdi. Bordo-mavililer Beşiktaş maçı hazırlıklarını bu akşam 17.00'de yapacağı ikinci antrenmanla sürdürecek.

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