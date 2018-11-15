Trabzonspor’da kaleci Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz, Spor Toto Süper Ligi’nin 12. haftasında 5-0 kaybedilen Yeni Malatyaspor maçının ardından yönetim kurulu kararı ile süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Bu kararın ardından takımla birlikte çalışmalara katılmayan iki oyuncuya 10 gün izin verildi. Oldukça moralsiz olan Onur’un İzmir’e ailesinin yanına gittiği, Burak Yılmaz’ın ise İstanbul’da bulunduğu belirtildi. Farklı bir süreç yaşanmaması halinde iki oyuncunun da izinlerinin ardından Trabzon’a gelerek çalışmalara başlayacak.
Trabzonspor’un iki yıldız ismi Onur ve Burak’ın, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri yerine çalışmalara , Trabzonspor Altyapı Koordinatörlüğünün bulunduğu Kadir Özcan Tesislerinde, bir antrenör nezaretinde çalışmalara başlayacakları belirtildi.
ONUR'UN MENAJERİ KULÜBE GİTTİ
Trabzonspor’da yaşanan Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz sorunu üzerine, bordo-mavili yönetim iki oyuncunun menajeriyle de görüşme gerçekleştirdi. Burak Yılmaz’ın menajeriyle kadro dışı kararı öncesi İstanbul’da görüşen Başkan Ağaoğlu, Burak Yılmaz’ın kadro dışı bırakılacağını iletmişti. Önceki günde Onur’un menajeriyle Trabzon’da bir görüşme gerçekleştiren bordo-mavili yönetimin kurmayları, Onur’un menajeri Engin Kırkpınar ile ilk planda tatsız bir görüşme gerçekleştirdiği daha sonra ise iki taraf arasında oyuncunun geleceği hakkında konuşma yapıldığı öğrenildi. Yaşanan süreçle ilgili olarak oyuncunun durumu ve izleyeceğe yol haritası hakkında görüşme gerçekleştirildi.
PARALARINI ALACAKLAR
Daha önce kulübe iki kez ihtar çeken Burak Yılmaz’ın kadro dışı kalmasından sonra alacaklarını koz olarak kullanacağı ve kulübe zor durumda bırakma olasılığı karşısında, tedbir alan Trabzonspor yönetimi bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Kadro dışı kalsalar da sözleşmeleri gereği alacaklarını tahsil edecek olan iki oyuncu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başvurmaları halinde içerideki alacaklarını kısa zaman tahsil edebilecekler ve serbest kalma olasılığı karşısında da bordo-mavili kulüp iki oyuncu hakkında belirlediği yol haritasını izleyecek.
İKİ OYUNCUNUN GELECEĞİ KONGRE SONRASI NETLİK KAZANACAK
Trabzonspor Onur ve Burak Yılmaz hakkında vermiş olduğu süresiz kadro dışı kararının ardından ikinci karar hayata geçirmek için ise hem yeni yönetimi hem de 4 Ocak ve 31 Ocak tarihleri arasında başlayacak olan kış transfer döneminde bekleyecek. Aralık ayında yapılacak olan kongrede göreve gelecek olan yönetim Onur ve Burak Yılmaz dosyasını önünde bulacak. Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi devam etmesi halinde ise Ocak ayında bu iki oyuncuyla yolların ayrılması için seçenekler değerlendirmeye alınacak. İki oyuncunun takımdan ayrılması halinde bordo-mavili kulüp büyük bir ekonomik yükten kurtulmuş olacak.
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