Ziraat Türkiye Kupası'nı en son 2009-10 sezonunda müzesine getiren, sonraki periyotta yalnızca bir kez finali görebilen ve 5 sezon sonra ilk kez bu sezon kupada çeyrek finale kadar yükselebilen Trabzonspor'da, çeyrek final aşamasında Ümraniyespor'a elenmenin üzüntüsü yaşanıyor.
1'inci Lig'de mücadele eden rakibine 0-0'ın rövanşında 3-1 mağlup olarak kupada saf dışı kalan bordo-mavililerde, kupa özlemi 9 sezona yükseldi. Tarihinde 8 kez Türkiye Kupası'nı müzesine getiren ve son olarak 2009-10 sezonunda kupada mutlu sona ulaşan Trabzonspor, 2010-11'de grup aşamasında, 2011-12'de 4'üncü turda, 2012-13'te finalde, 2013-14'te 4'üncü turda, 2014-15 ile 2015-16'da son 16 turunda, 2016-17'de grup aşamasında, 2017-18 sezonunda son 16 turunda, bu sezon ise çeyrek finalde kupaya veda etti.
ERTUĞRUL DOĞAN: "HEPİMİZ İNANMIŞTIK AMA OLMADI"
Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, kupaya takımın ve camianın ihtiyacı olduğunu ancak hedeflerine ulaşamadıklarını belirterek, "O kupayı yeniden kazanarak müzemize getirmeye hem takımımızın, hem de taraftarlarımızın çok ihtiyacı vardı. Hepimiz inanmıştık. Ama olmadı. Kötüye kötü diyebilmeli. Bunlardan ders alarak, özeleştirimizi de yaparak samimiyetle yolumuza devam edeceğiz" dedi.
"TRABZONSPOR SADECE ADİL OYUN İSTEDİ AMA O DA SİZDE YOK"
Başkan yardımcısı Doğan, hakemlere yönelik yaptığı eleştiride ise, "Türk futbolunun en büyük sorunu; görevi adalet dağıtmak olan hakemler! Ümraniyespor'un yarı finale yükselmesine asla gölge düşürmeden söylemek isterim ki Trabzonspor hiçbir zaman kimseden imtiyaz istemedi! Sadece adil ve güzel bir oyun istedi! Ama o da sizde yok" ifadelerine yer verdi.
YEREL GAZETELERDEN 'REZALET VE HÜSRAN' YORUMU
Öte yandan yerel gazeteler, Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda 3-1 mağlup olup kupaya veda ettiği maçın ardından, "Rezalet, yüzümüz kızardı, hüsran ve kupa hayal oldu" yorumlarında bulundu.
Günebakış gazetesi, "Rezalet!", "Ulusoy, penaltı kararı ile Trabzon'u bitirdi", Karadeniz Gazetesi, "Yüzümüz kızardı", "Trabzonspor, Spor Toto 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor'a 3-1 kaybetti, kupaya veda etti", "Sonnokta gazetesi, "Hüsran", "Hakemin işgüzarlığı teknik heyet ve futbolcuların ciddiyetsizliğinin işte sonucu bu", Taka gazetesi, "Kupa hayal oldu", "Sayısız gol fırsatlarından yararlanamayan Karadeniz Fırtınası, kupaya veda etti" başlıklarını kullandı.
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