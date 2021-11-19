Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Gervinho´nun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Gervinho, dün Fransa´da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan oyuncumuzun yarın taburcu olması planlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Trabzonspor, Süper Lig’in 13. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5’e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Antrenman öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı, 23 Kasım Salı günü UEFA Gençlik Ligi’nde Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda mücadele edecek olan U19 Takımı'nın antrenmanını ziyaret ederek Teknik Direktör Hasan Üçüncü ile bir süre sohbet edip, başarı dileklerini iletti.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.