Trabzonspor´da Simone Edera sürprizi

Ara transfer döneminde şuana kadar sadece Gençlerbirliği´nden Berat Özdemir´i kadrosuna katan ve özellikle de orta saha ile hücum hattını güçlendirme noktasında çalışmalarını sürdüren Trabzonspor´un, İtalya Seri A ekiplerinden Torino´dan kanat oyuncusu Simone Edera´yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

LECCE DE İSTİYOR

İtalya basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililerin 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ayrıca Simone Edara için İtalya Seri B ekiplerinden Lecce´nin de devrede olduğu ve oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrolarına katma noktasında ısrarcı oldukları ifade edildi.

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE İLK KEZ İTALYA DIŞINA ÇIKACAK

Torino´da istediği forma şansını bulamayan ve bu sezon lig ve kupada sadece 4 maçta 166 dakika forma giyebilen Simone Edera, gol ve asist kaydedemedi. Trabzonspor Edera transferini gerçekleştirmesi durumunda, İtalyan oyuncu ilk kez ülkesinin dışında bir takıma transfer olacak.