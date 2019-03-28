Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Filip Novak´ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada Çek oyuncunun ülkesinin milli takımında sakatlık yaşadığını belirterek, "Çek Cumhuriyeti ile Brezilya milli takımları arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında forma giyen futbolcumuz Filip Novak´ın karşılaşma sonrasında sol arka uyluk kasında yaralanma tespit edilmiştir. Ülkesinin milli takım doktorları tarafından tedavisine başlanan Filip Novak´ın, Cumartesi günü Trabzon´da yapılacak tetkiklerin ardından sağlık durumu netlik kazanacak" dedi.