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Trabzonsporlu futbolcu Faruk Can Genç, hayalini kurduğu formaya kavuştu

Kocaelispor ile Trabzonspor arasında 1997 yılında oynanan Türkiye Kupası final maçı dönüşünde taraftar grubunu taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Faruk Genç'in aynı adı taşıyan yeğeni Faruk Can, Medipol Başakşehir maçında forma giyerek hayallerini gerçekleştirdi

Trabzonsporlu futbolcu Faruk Can Genç, hayalini kurduğu formaya kavuştu

Trabzonspor'un, 19 Şubat Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada görev alarak, ligde ilk kez bordo-mavili takımın formasını giyen Faruk Can Genç ve ailesi, buruk bir mutluluk yaşıyor.

Trabzonspor taraftar grubunu taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 1997 yılında hayatını kaybeden amcası Faruk Genç'in ismini alan Faruk Can Genç, kazadan 24 yıl sonra Trabzonspor forması giydi.

Amca Faruk Genç, 17 Nisan 1997 yılında Kocaelispor ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası final maçı için taraftar grubunun içinde bulunduğu minibüsle İzmit'e gitti.

Karşılaşmanın ardından dönüşte Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen kazada Faruk Genç ile 4 taraftar daha hayatını kaybetti.

Kazadan 3 yıl sonra, Faruk Genç'in kardeşi Ömer Genç'in erkek çocuğu dünyaya geldi. Bebeğe aile büyükleri tarafından amcasının adı verildi.

Genç ailesi, küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyan Faruk Can'ın hep Trabzonspor'da oynamasını hayal etti.

Trabzon Cudibey Okulu'nda 8 yaşında Trabzonspor altyapısı seçmelerini kazanan Faruk Can Genç, kendisini kanıtlayarak 18 Yaş Altı Milli Takımı'na çağrıldı. Bordo-mavililerin 21 yaş altı takımında başarıyla görev yapan sol kanat oyuncusu sezon başında A takım kadrosuna katıldı.

Trabzonspor ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 21 yaşındaki futbolcu, ilk olarak amcasının mezarını ziyaret etti.

Genç oyuncu maçlarda, 1975 yılında doğan amcasının anısına "75" numaralı forma ile mücadele ediyor.

"HAYAL ETTİĞİM FORMAYI GİYDİM"

Faruk Can Genç yaptığı açıklamada, amcasının Trabzonspor sevdası uğruna hayatını kaybettiğini belirterek, "Ben de bir gün o formayı giyeceğim diye ant içtim. Altyapıda çok çalıştım, hep bu formayı hayal ettim. Sözleşme imzalayınca da amcamın mezarını hemen ziyaret etmiştim. O formayı giyindim, hayallerimi gerçekleştirdim." dedi.

Sahada hep amcasının varlığını hissettiğini vurgulayan Genç, "Henüz yolun başındayım. Daha çok çalışarak, taraftarı olduğum Trabzonspor'a katkılar sağlayacağım." diye konuştu.

Futbolcunun babası Ömer Genç ise aile olarak Faruk Can'la gurur duyduklarının altını çizerek, "Ağabeyimin Trabzonspor sevdasını anlatamayız. Faruk'u sahada görünce gözyaşlarımızı tutamadık. Buruk bir mutluluk yaşadık." ifadelerini kullandı.

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