Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi için alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da Emre Akbaba transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle golcü transferine de hız veren Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde önemli isimler olduğu öğrenildi. İşte Galatasaray'ın transfer gündeminden son dakika gelişmeleri
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Forvet hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, iç piyasaya keskin bir dönüş yaptı.
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Zaza, Mitroglou, Modeste, Dzyuba, Andre Silva son dönemde adı sıkça konuşulan isimler olsa da sarı-kırmızılı ekipten sürpriz bir girişim geldi ve Galatasaray, Trabzonspor'da forma giyen Hugo Rodallega'ya talip oldu.
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Yönetimin, Burak Yılmaz'ın arkasında yedek kaldığı için takımdan ayrılmak isteyen Kolombiyalı golcünün transferi için girişimlere başladığı bildirildi.
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Rodallega'nın Trabzonspor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in de transferine sıcak baktığı 33 yaşındaki oyuncu için Karadeniz ekibine, para ve takas önerisinde bulunulduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
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Hugo Rodellaga'nın da Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali nedeniyle Galatasaray'ın kendisine talip olmasından memnuniyet duyduğu ve gelmek için yıllık ücretinde fedakarlık yapmaya hazır olduğu belirtildi.
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TEK ŞARTI VAR
Galatasaray'da forma giymek isteyen ve ücretinde fedakarlık yapmaya hazır olduğu belirtilen 33 yaşındaki Hugo Rodallega'nın sarı-kırmızılı yöneticilerden, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme talep ettiği bildirildi..
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İZİN İSTEDİ
Daha fazla forma şansı bulmak isteyen Hugo Rodallega'nın Trabzonspor yönetiminden ayrılmak için izin istediği ifade edildi. 2016-2017 sezonunun devre arasında bordo-mavili kulübe gelen futbolcunun sözleşme fesih bedeli 1 milyon 750 bin euro...
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Kolombiyalı golcü, daha önce Göztepe, Konyaspor ve Alanyaspor'un gündemine gelmiş ancak bonservis sorunu ve Trabzonspor'un bırakmaması nedeni ile transferleri gerçekleşmemişti..
(Fotomaç)
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GALATASARAY'DAN NIASSE BOMBASI
Galatasaray, Gomis krizine son noktayı koyuyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, 3.3 milyon euroluk yıllık ücretine zam isteyen ancak olumlu yanıt alamayan Fransız golcünün, satışına onay verdi. İdareciler, 11.6 milyon euro karşılığında Al Hilal Riyad Kulübünden gelen teklifi masaya yatırma kararı aldı. Suudi Arabistan ekibinin yetkilileriyle görüşme halinde olan idarecilerin bu hafta içinde 33 yaşındaki golcünün satışını bitirmeyi planlıyor. Gomis’in de kendisine yapılan yıllık 6 milyon euroluk teklife sıcak baktığı belirtildi.
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GELMEYE SICAK BAKIYOR
Galatasaray yönetimi Gomis’in ayrılık ihtimali üzerine forvet transferine hız verdi. Hedefteki isim ise Everton’un Senegalli yıldızı Oumar Niasse. Cenk Tosun, Lewin ve Ramirez’in arkasında kalan ve takımın dördüncü forveti konumuna düşen Niasse’ın Galatasaray’dan gelen teklife sıcak baktığı belirtildi. Sarı-Kırmızılar kulübün Henry Onyekuru transferiyle iyi ilişkiler kurduğu İngiliz ekibi ile de anlaştığı ancak son kararı Everton Menajeri Marco Silva’nın vereceği kaydedildi.
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MİLLİ TAKIM'A DÜŞÜNDÜ
Fatih Terim, Milli Takımı çalıştırdığı dönemde Niasse’nin Türkiye forması giyme olasılığı ile ilgili “Hem müslüman hem Türk. Yetenekli. Milli Takım’da oynamak istiyor. Kısa adı Oumar bildiğim kadarıyla, Türkçe’de Ömer” diye konuşmuştu.
(Akşam)
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GOMIS GİDİYOR, ONLAR GELİYOR
Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal'ın Bafetimbi Gomis ısrarı sürüyor. Gomis'ten gelen "5 milyon Euro verseler de kabul etmem'' cevabı sonrasında geri çekilen Al-Hilal gündemine Konyaspor'la sözleşmesini fesheden Eto'o'yu almıştı. Eto'o'yu Katar'a kaptıran Suudi Arabistan ekibi, Gomis için tekrar girişimde bulunma kararı aldı ve Fransız golcüye Galatasaray'da kazandığı paranın iki kat bütçe ayırdı: 6.5 milyon Euro. Al-Hilal, 11 milyon Euro bonservis ödemeye de hazır.
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ANKARAGÜCÜ MAÇINDA YEDEK OTURDU
Denayer, Ndiaye ve Emre Akbaba transferlerine kaynak arayan Galatasaray yönetimi, Gomis'i Al-Hilal'e satmaya sıcak bakıyor. Yıldız oyuncunun kamp performansından memnun olmayan ve ilk 11'den kesen teknik heyet de iyi bir teklif gelmesi halinde yönetimin kararını onaylayacak. Ancak Gomis'in cazip teklife rağmen Suudi Arabistan'a gitmek istemediği öğrenildi.
(Sabah)
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CAROLE YERİNE BEHICH
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Lionel Carole'e menajeri kulüp buldu. Strasbourg ile anlaşan ve ülkesine imza atmaya giden Fransız sol bek dün idmana çıkmadı.
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Bonservis olarak 600 bin Euro alacak olan sarı-kırmızılılar, oyuncunun 700 bin Euro yıllık maliyetinden de kurtulacak.
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Nagatomo'ya alternatif arayan Galatasaray'ın gündemindeki isim ise Türk pasaportuna da sahip olan Bursasporlu Aziz Behich.
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Bursaspor ile 2019'a dek sözleşmesi bulunan Avustralyalı sol bek, geçtiğimiz sezon 34 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.
(Sabah)
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GOMIS İÇİN BEKLENEN TEKLİF GELDİ
Sarı-Kırmızılılar’ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta attığı gollerle büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis’i iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı planlayan yönetimin beklediği haber, Suudi Arabistan’dan geldi. Ekonomik anlamda rahatlamak ve takımı güçlendirecek yeni oyuncular için kaynak arayışında olan Galatasaray’ın Fransız golcüsü Gomis’e 11 milyon Euro’luk (72.7 milyon TL) bir teklif yapıldı. France Football’un sitesinde yer alan habere göre Gomis’e 10 milyon Euro’luk (66.2 milyon TL) bir bonservis bedeli koyan Cim Bom’un kapısını Al Hilal kulübü çaldı.
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GOMIS'E DE 6 MİLYON EURO
Teknik direktörlüğünü Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon’un eski hocası Jorge Jesus’un yaptığı ekibin, 33 yaşındaki golcünün transferinde ısrarcı olduğu ve Aslan’la masaya oturmaya hazır olduğu ifade edildi. Galatasaray’dan senelik 3 milyon 350 bin Euro olan tecrübeli futbolcuya da 3 yıllık sözleşme karşılığında her sezon için 6 milyon Euro (39.7 milyon TL) verilmesinin planlandığı bildirildi. Bu transferle ilgili gelişmelerin, önümüzdeki haftaya kadar netleşmesi bekleniyor.
(Fanatik)
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DENAYER'İN ALTERNATİFİ SERDAR TAŞÇI
Serdar Taşçı menajeri aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Yönetim ise 31 yaşındaki Alman pasaportlu oyuncuya olumlu veya olumsuz bir cevap vermedi. Kulüp içinde konuşulan ise Fatih Terim'in istediği kalibrede bir stoperin alınmaması durumunda bonservisi elinde olan Serdar Taşçı'ya bir yıllık sözleşme önerilmesi... Daha önce Başakşehir'le görüşen ama anlaşamayan, Trabzonspor yönetiminin ise istemediği Serdar'ın Denayer'in gelmemesi halinde son gün kadroya katılabileceği belirtiliyor.
(Fotomaç)
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GALATASARAY, MITROGLOU'NUN PEŞİNDE
Acil olarak bir stoper, bir 8 numara ve bir de forvet alınması için Fatih Terim tüm bağlantılarını devreye soktu. Daha önce “İngiltere'de çok iyi dostluklarım ve temaslarım var. Arsenal ve Chelsea ile yakın olduğumuz kişiler var” diyen Başkan Mustafa Cengiz’den de bu bağlantılarını kullanmasını talep etti. Abdürrahim Albayrak da G.Saray’da forma giyen eski yabancıları devreye soktu. Mondragon, Sneijder, Melo, Riera, Elmander, Ujfalusi gibi isimlerle potansiyel transferleri konuştu.
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G.SARAY-MARSİLYA FORVET TRANSFERİ HATTI
G.Saray ile Marsilya arasında forvet transferi için tam anlamıyla bir “ağ” kurulmuş durumda. Hem Marsilya hem de G.Saray Simone Zaza’yı istiyor. Marsilyalı pek çok taraftar Bafetimbi Gomis’in geri gelmesinde ısrarcı. G.Saray, Gomis giderse Mitroglou’ya göz koymuş durumda. Ayrıca Marsilya uzatmalı aşkı Balotelli’ye imza attırırsa, Zaza’dan da vazgeçecek.
(Fotospor)
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GALATASARAY MIRANDA'DAN VAZGEÇMİYOR
Savunmada yaşanan sorunları çözmek isteyen G.Saray'da yönetim bir kez daha Inter'in Brezilyalı savunma oyuncusu Miranda'yı gündemine aldı.
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Gelecek yıl sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcuyu renklerine katabilmek için İtalya'ya sefer düzenleyecek olan yönetim, bu oyuncuyu bitirmeye çalışacak. Vrij'in transfer sonrasında arka plana atılan sambacı için şartlar zorlanacak.
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YUTO NAGATOMO GİBİ
Tıpkı Nagatomo'nun geliş sürecinde olduğu gibi 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın sıkı bir pazarlık yaparak oyuncuyu Türkiye'ye getirmeye çalışacak.
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Dünya Kupasında da oldukça başanlı oynayan yıldız futbolcunun İtalya'da yedek kalmak istemediği biliniyor.
Yönetim de bu durumdan faydalanıp Miranda'yı bitirmeye çalışacak. Ancak başanlı futbolcu için kaynak arayışı devam ediyor.
(Skorer)
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GALATASARAY'IN NDIAYE TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI
Galatasaray'a kiralık olarak dönmesi beklenen Badou Ndiaye'nin transferi ile ilgili bir detay ortaya çıktı. Stoke City'ye 16 milyon Euro bedelle satılan Ndiaye için İnter'in sarı-kırmızılılara devre arasında 3 milyon Euro kiralama+sezon sonu 17 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklif yaptığı öğrenildi. Sıcak paraya ihtiyacı olan Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, Stoke City'yi tercih etti. Ndiaye'den gelen para takıma dağıtıldı ve sezon şampiyonlukla sonuçlandı. Ancak Cengiz ve ekibi İnter'e "Evet'' deseydi Galatasaray'ın yazın transferde FFP sorunu olmayacaktı.
(Sabah)
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EMRE AKBABA'NIN AKLI GALATASARAY'DA
Süper Lig'in 2. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Alanyaspor dün akşam bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Emre Akbaba'nın takım arkadaşlarıyla vedalaştığı, hatta teknik direktör Mesut Bakkal'ın oyuncuyu transferinden dolayı tebrik ettiği öğrenildi.
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Fenerbahçe'nin Emre Akbaba'ya Galatasaray'dan 200 bin euro fazla teklifte buluğunu ancak oyuncunun aklının Galatasaray'da olduğu iddia edildi.
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Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Emre Akbaba'nın "Başkan Fenerbahçe ile anlaştı ama ben Galatasaray'a gitmek istiyorum. Yarın başkanla konuşacağım" dediği öne sürüldü.
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Dün akşam da Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, milli futbolcu Emre Akbaba'nın transferi için (bugün) Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile yeniden görüşeceklerini açıklamıştı.
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