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GALATASARAY, MITROGLOU'NUN PEŞİNDE

Acil olarak bir stoper, bir 8 numara ve bir de forvet alınması için Fatih Terim tüm bağlantılarını devreye soktu. Daha önce “İngiltere'de çok iyi dostluklarım ve temaslarım var. Arsenal ve Chelsea ile yakın olduğumuz kişiler var” diyen Başkan Mustafa Cengiz’den de bu bağlantılarını kullanmasını talep etti. Abdürrahim Albayrak da G.Saray’da forma giyen eski yabancıları devreye soktu. Mondragon, Sneijder, Melo, Riera, Elmander, Ujfalusi gibi isimlerle potansiyel transferleri konuştu.