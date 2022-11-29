Trabzonspor Kulübü, Marc Bartra'nın burun kıkırdağındaki hasar nedeniyle Barcelona'da ameliyat olduğunu açıkladı.

Bordo-mavililerin kulüp doktoru Halil Polat, konuyla ilgili açıklamasında "Takımımızın Konyaspor ile oynadığı maç sırasında burnuna darbe alan oyuncumuz Marc Bartra'nın Kulak Burun Boğaz konsültan hekimleri tarafından yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda burun kıkırdağında hasar (nasal septum deviasyonu) tespit edilmiş ve öncelikli olarak medikal tedavi önerilmiştir. İlerleyen süreçte oyuncumuzun burundan nefes almakta sorun yaşaması ve medikal tedaviye cevap vermemesi nedeniyle tekrar yapılan değerlendirmesi sonucunda ameliyat olmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda oyuncumuz İspanya'nın Barcelona şehrinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde ayrıntılı bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı.