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Trabzonsporlu Mislav Orsic'ten Nenad Bjelica ve Bruno Petkovic sözleri

Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic, daha önce çalıştığı teknik direktör Nenad Bjelica ile Dinamo Zagreb'de olduğu gibi bordo-mavili takımda da başarılı işler çıkaracaklarını söyledi.

Trabzonsporlu Mislav Orsic'ten Nenad Bjelica ve Bruno Petkovic sözleri
AA

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranj kentinde sürdüren bordo-mavili takımda Hırvat oyuncu Orsic, konaklanan otel önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Orsic, transfer sürecinin kulüpler arasında biraz uzun sürse de kendisi açısından çok çabuk olduğunu belirterek, "Hocamız ile görüştükten sonra neredeyse aynı gün kararı aldım. Benle beraber olmak istediğini söyledi. Ben de aynı gün bu kararı aldım. Burada olduğum için mutluyum. Umarım iyi sezon geçireceğiz, takım arkadaşlarımla sezon sonunda puan tablosunun nerde olacağına bakacağız." dedi.

Nenad Bjelica ile 2 yıl Zagreb de beraber çalışma fırsatı bulduğunu kaydeden Hırvat oyuncu, "Oradan gelen iyi ilişkimiz var. Çok büyük saygım var. Ne kadar harika, çok iyi antrenör olduğunu görmüştük. Zagreb de iyi iş çıkarmıştık. Burada da aynı işi çıkaracağımızı düşünüyorum. Hocam en fazlasını, daha fazlasını isteyen bir teknik direktör. Umarım sezon sonunda gülerek ayrılacağız." şeklinde konuştu.

Orsic, kendisine Bjelica'nın hangi sözlerinden etkilediği şeklindeki bir soru üzerine de, "Beni burada görmek istediğini, çalışmak istediğini ifade etti. Bu sezon büyük başarılar, kupalar kazanacağımızı anlattı. Tabii ki iyi iş çıkarmamız gerekiyor. Sezon öncesi kamp döneminde hem benim hem takım arkadaşlarımın tanıması açısından iyi süreç geçecek. Birbirimizi daha iyi tanıdıktan sonra umarım sezon sonunda iyi bir iş çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Birçok kulüpte görev yaptığını anlatan Orsic, "Tüm dünyayı dolaştım diyebilirim. Belki biraz komik durum ama bundan tecrübe fırsatı buldum. Dinamo Zagreb de Fenerbahçe'ye karşı oynamıştık. Türkiye ligiyle ilgili bilgim var ama 'çok iyi biliyorum' diyemem. Zaman içinde çok çalışıp, ligde neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

"PETKOVIC İLE ÇOK İYİ ARKADAŞIZ"

Orsic, Trabzonspor'un transfer gündeminde bulunan Bruno Petkovic ile ilgili çıkan haberleri gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Kulüp ve kendisi adına kolay bir durum değil. Çok fazla yorum yapmak istemiyorum ama kendisiyle çok iyi arkadaş olduğunu söyleyebilirim. 5 yıl Dinamo Zagreb ve milli takımda beraber oynadık. Birbirimize birçok gol attırdık, asist yaptık. Tekrar birlikte oynama fırsatı bulursam bundan mutluluk duyarım ama konunun geneliyle ilgili çok fazla yorum yapmasam daha iyi."

Taraftarların havalimanında kendisini karşıladığını dile getiren Orsic, "Bundan dolayı çok teşekkür ederim. Gelmeden önce taraftarın ne kadar tutkulu olduğunu biliyordum. Onların tutkusu ekstra motivasyon kaynağı oluyor. Kutlamalarla alakalı medyada çıkan fotoğrafları ben de gördüm. Gemileri görmüş çok etkilenmiştim. Umarım bu sene aynı başarıları, kutlamaları yaşarız." dedi.

Orsic, takımda herkesin kendisine çok kibar davranarak yardımcı olduğunu belirterek, "Milli takımdaki oyuncular katıldığında hep beraber çalışma konuşma fırsatı bulacağız. Onlar da bizim aramıza tekrar katıldıklarında daha fazla çalışma fırsatı bulacağız." dedi.

Temel mevkisinin sol kanat olduğunu kaydeden Orsic, "Hocamızla çalışırken daha önce ikinci santrfor olarak oynamıştık. İki santrfor görevi verdiğinde de oynamıştım. Hocamız nerede faydalanmak isterse orada oynayacağım." diye konuştu.

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