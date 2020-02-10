Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoda, dünya genelinde en sık görülen nörolojik hastalık olarak bilinen epilepsi için oyuncular Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak, "Epilepsi İçin Bak" kampanyasına destek verdi.

Futbolcular, "Yıl olmuş 2020, hala epilepsili bireylerin çalışamayacağını, evlenemeyeceğini söyleyenler var. Sen onlardan olma. Epilepsi için bak." ifadelerini kullanırken, oyunculardan Pereira, Sörloth ve Guilherme Marques ise "Look for epilepsy" diyerek, mesaj verdi.

Kampanyaya mor gözlük takarak destek veren oyuncuların yer aldığı videoda #EpilepsiİcinBak, #DünyaEpilepsiGünü ve #YılOlmuş2020 etiketleriyle paylaşım yapılarak, binlerce epilepsili bireyin sesi olmaya çalışıldı.