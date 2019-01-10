Trabzon Kulübü oyuncusu Hugo Rodallega Martinez, tanımadığı kişiler tarafından hakkında 2 milyon 500 bin TL tutarında icra takibi başlatılıp dolandırılmak istendiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Trabzonlu futbolcu bugün adliyeye ifade vermeye geldi.

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, Trabzonsporlu futbolcu Martinez’in başından geçen dolandırıcılık olayı iddiaya göre şöyle meydana geldi:

TANIMADIĞI KİŞİLER İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Trabzonsporlu futbolcu Martinez’e karşı tanımadığı bir takım kişiler tarafından 2 milyon 500 bin TL tutarında icra takibi başlatıldı. Martinez hakkında icra takibi başlatan kişileri hiçbir şekilde tanımıyordu. Tebligat oyuncunun hiç ikamet etmediği bir adrese yapıldı. Söz konusu adresin yanında bulunan kuaföre tebliğ edilerek usulsüz bir şekilde kesinleştirildi. Haciz ihbarnamesi gönderilen banka şubesi parayı aktarmadan önce Martinez’i bilgilendirmedi. Futbolcunun bankadaki hesabında bulunan paraya haciz konuldu.

PARA ŞÜPHELİLERİN ELİNE GEÇMESİ ENGELLENDİ

Devre arası nedeniyle yurtdışında olan Trabzonlu futbolcu Türkiye’ye dönünce olayı fark etti. Futbolcu avukatları aracılığıyla tedbir aldırdı. Para iki defa çekilmek istediği ortaya çıktı. Ancak yapılan girişimlerle futbolcunun 2 milyon 500 bin TL’si bu kişilerin eline geçmesi engellendi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Futbolcu Martinez ve avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na söz konusu usulsüz işlemleri yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ünlü futbolcu adliyeye gelerek şikayetçi olarak ifade verdi.

Futbolcu Hugo Rodallega Martinez ve avukatları adliye önünde basın açıklaması yaparak yaşanan olayları anlattı.

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