Yarın (12 Ekim) satışa sunulacak olan biletlerin fiyatları 270 lira ile 4580 lira arasında değişiyor.

Beşiktaş Kulübü, maç biletlerinin yalnızca siyah-beyazlı taraftarlar için satışa sunulacağını belirtirken, İl Güvenlik Kurulu Kararları doğrultusunda bordo-mavili taraftarların Vodafone Park Stadı'na alınmayacağını açıkladı.

İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla ilgili İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararlar:

- Trabzonspor karşılaşmasında sadece Beşiktaş logolu Passolig kart sahipleri bilet satın alabilirler.

- Trabzonspor, TFF logolu veya logosuz Paasolig kartı olanlar bilet satın alamayacaktır.

- 16.10.2021 tarihinden itibaren Trabzonspor, TFF logolu veya logosuz Passolig kartlarını iptal eden kişiler karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır.

- Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecektir.

- Trabzonspor karşılaşmasında misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olup misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacaktır.