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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonsporlu taraftarlardan Şenol Güneş'e tepki! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonsporlu taraftarlardan Şenol Güneş'e tepki!

        Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta, bordo-mavili taraftarlar Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.09.2023 - 22:39 Güncelleme: 17.09.2023 - 22:39
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        Şenol Güneş'e tepki!
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        Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, Beşiktaş karşısında ikinci yarıda durumu 3-0 yapınca, bordo-mavili taraftarlardan dikkat çeken bir tezahürat geldi.

        Taraftarlar, Beşiktaş'ın başında olan Trabzonspor'un efsane isimlerinden Şenol Güneş'e "Şenol, pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" diye tezahürat yaptı.

        Öte yandan Trabzonsporlu taraftarlar, 3-0'ın ardından Beşiktaş aleyhine de tezahüratlarda bulundu.

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