Trabzonsporlu Trezeguet: "Rakiplere göre daha çok maç oynadık"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor
ABONE OL

Trabzonsporlu Trezeguet: "Rakiplere göre daha çok maç oynadık"

Trabzonspor'un sezon başında Aston Villa'dan transfer ettiği Mısırlı futbolcu Trezeguet, harika bir takıma ve teknik heyete sahip olduklarını belirterek, geride bıraktıkları maçlardan olumlu dersler çıkartıp, yollarına devam edeceklerini söyledi.

Trabzonsporlu Trezeguet:

Trabzonspor'un sezon başında İngiliz ekibi Aston Villa'dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna dahil ettiği Mısırlı futbolcu Trezeguet, bordo-mavili takımda ilk maçlarda bekleneni vermese de, son haftalarda performansını yukarıya doğru çıkartan isimlerin başında geliyor.

Bordo-mavili takımda sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'nin yerine transfer edilen Mısırlı futbolcu, 1 Süper Kupa, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme, 4 UEFA Avrupa Ligi grup maçı ve 10 Spor Toto Süper Lig maçı olmak üzere 17 resmi karşılaşmada 1345 dakika sahada kalırken söz konusu maçlarda 5 gol, 3 asistle oynadı.

Trezeguet, ligin ilk haftalarında yerine geldiği Nwakaeme'nin performans olarak gerisinde kalsa da her geçen hafta üzerine koyarak devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa, Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla Beşiktaş'a üç farklı takımda gol atma başarısı gösteren Mısırlı futbolcu, Trabzonspor'un siyah-beyazlılarla oynadığı maçta istatistikleriyle ön plana çıkan futbolcular arasında yer aldı.

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDİYORUZ"
Trabzonspor'un Mısırlı futbolcu Trezeguet, takım olarak her zaman sonuna kadar mücadele ettiklerini belirterek, "Harika bir takımımız ve teknik heyetimiz var. Taraftarlarımız her zaman yanımızda. Bu sezon rakiplerimize göre daha çok maç oynadık. Hem Avrupa'da hem de Spor Toto Süper Lig'de mücadeleci kimliğimizi ortaya koyduğumuz düşünüyorum. Oynadığımız maçlardan olumlu olanları çıkartıp yolumuza devam edeceğiz" dedi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'ta hücumda mecburi rotasyon! Weghorst ve Ghezzal'ın yerine...
FUTBOL Hücumda mecburi değişim!
Perde arkası ortaya çıktı! Galatasaray iki ismi TFF'ye şikayet etti
FUTBOL G.Saray iki ismi TFF'ye şikayet etti!
Fenerbahçe'de başarının aslan payı Jorge Jesus'un: Sırrı ortaya çıktı!
FUTBOL İşte Jesus'un sırrı...
Galatasaray - Kastamonuspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray - Kastamonuspor maçı muhtemel 11'i - Son dakika spor haberleri
FUTBOL Rotasyon zamanı!
Jorge Jesus, Süper Lig'de ders veriyor | HT Spor Yorum&Analiz
FUTBOL Jorge Jesus, Süper Lig'de ders veriyor
Süper Lig'de 10. haftanın panoraması - Süper Lig'de haftanın 11'i
FUTBOL İşte haftanın 11'i
Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FUTBOL Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman?
Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
FUTBOL 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Falcao, Atletico Madrid'i yıktı!
FUTBOL Falcao, Atletico Madrid'i yıktı!
OLAY AÇIKLAMA! Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bomba sözler! - Son dakika haberi
FUTBOL Wanda Nara bombaladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.