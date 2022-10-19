Trabzonsporlu Trezeguet: "Rakiplere göre daha çok maç oynadık"

Trezeguet, ligin ilk haftalarında yerine geldiği Nwakaeme'nin performans olarak gerisinde kalsa da her geçen hafta üzerine koyarak devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa, Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla Beşiktaş'a üç farklı takımda gol atma başarısı gösteren Mısırlı futbolcu, Trabzonspor'un siyah-beyazlılarla oynadığı maçta istatistikleriyle ön plana çıkan futbolcular arasında yer aldı.

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDİYORUZ"

Trabzonspor'un Mısırlı futbolcu Trezeguet, takım olarak her zaman sonuna kadar mücadele ettiklerini belirterek, "Harika bir takımımız ve teknik heyetimiz var. Taraftarlarımız her zaman yanımızda. Bu sezon rakiplerimize göre daha çok maç oynadık. Hem Avrupa'da hem de Spor Toto Süper Lig'de mücadeleci kimliğimizi ortaya koyduğumuz düşünüyorum. Oynadığımız maçlardan olumlu olanları çıkartıp yolumuza devam edeceğiz" dedi