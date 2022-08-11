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Trabzonspor’un yeni transferi Bardhi Trabzon’da

Trabzonspor’un İspanyol ekibi Levante’den transfer ettiği Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Enis Bardhi Trabzon’a geldi

Trabzonspor’un yeni transferi Bardhi Trabzon’da
İHA

Trabzonspor'un İspanyol ekibi Levante'den kadrosuna kattığı Enis Bardhi bugün öğle saatlerinde hava yolu ile Trabzon'a geldi. Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusunu havalimanında bir grup bordo-mavili taraftar karşılarken, 27 yaşındaki oyuncu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Bardhi, "Artık çok az bir işlem kaldı, bu işlemleri bitirdikten sonra da tek iş hocam ve takım arkadaşlarım ile tanışmak olacak. Şampiyon bir takımın parçası olmak benim için büyük bir gurur aslında. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek, bu şansa erişebilmek uzun süre beklediğim bir şeydi. Benim için büyük bir motivasyon kaynağı bu" ifadelerini kullandı.

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