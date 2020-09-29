Trafiğe 8 ayda 630 bin 811 aracın kaydı yapıldı

AA

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 2,77 artarak 23 milyon 113 bin 30'dan 23 milyon 753 bin 664'e yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 103 bin 872 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 54,5 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 24,5 ile motosiklet, yüzde 13,1 ile kamyonet, yüzde 4,5 ile traktör takip etti. Araçların yüzde 1,7'si kamyon, yüzde 0,7'si minibüs, yüzde 0,5'i otobüs ve özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Bu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 25,2 azaldı. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 24,6 ve traktörde yüzde 1,1 artış, otomobilde yüzde 31,9, otobüste yüzde 21,3, motosiklette yüzde 18,1, kamyonette yüzde 16,2, minibüste yüzde 13,2 ve kamyonda yüzde 6,6 azalış görüldü.

Söz konusu ayda, yıllık bazda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 165,6 artış oldu. Bu artış özel amaçlı taşıtlarda yüzde 1209,3, kamyonette yüzde 274,5, kamyonda yüzde 234,5, minibüste yüzde 208,5, otomobilde yüzde 190,8, otobüste yüzde 185, traktörde yüzde 139,3 ve motosiklette yüzde 94,5 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ağustos döneminde 630 bin 811 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 32 bin 4 taşıtın kaydı silindi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 598 bin 807 arttı.

- Devri yapılan araçlar

Ağustosta devri yapılan toplam 833 bin 749 taşıt içinde otomobil yüzde 70,7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili, yüzde 15,4 ile kamyonet, yüzde 6,5 ile motosiklet, yüzde 2,9 ile traktör, yüzde 2 ile kamyon ve yüzde 2 ile minibüs, yüzde 0,4 ile otobüs ve yüzde 0,1 ile özel amaçlı taşıtlar takip etti.

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 354 bin 833 otomobilin yüzde 48,5'inin benzin, yüzde 42,9'inin dizel, yüzde 5,6'sının LPG yakıtlı, yüzde 3,'ünün elektrikli veya hibrit olduğu görüldü.

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 853 bin 573 otomobilin ise yüzde 38,3'ünün dizel, yüzde 37'sinin LPG, yüzde 24,2'sinin benzin yakıtlı, yüzde 0,2'sinin elektrikli veya hibrit olduğu kaydedildi. Yakıt türü bilinmeyen ise yüzde 0,3 olarak kayıtlara geçti.

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 13,8'inin Fiat, yüzde 12,2'sinin Renault, yüzde 8,7'sinin Volkswagen, yüzde 6,2'sinin Opel, yüzde 6,1'inin Ford, yüzde 5,4'ünün Peugeot, yüzde 5,1'inin Audi, yüzde 4,7'sinin Skoda, yüzde 4,6'sının Dacia, yüzde 4,6'sının Toyota, yüzde 4,2'sinin Hyundai, yüzde 3,6'sının BMW, yüzde 3,3'ünün Nissan, yüzde 3,1'inin Citroen, yüzde 2,6'sının Mercedes-Benz, yüzde 2,5'inin Seat, yüzde 2,2'sinin Kia, yüzde 1,9'unun Honda, yüzde 1,3'ünün Jeep, yüzde 1'inin Volvo ve yüzde 2,9'unun diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 31,7'si 1401-1500, yüzde 25,1'i 1501-1600, yüzde 22,7'si 1300 ve altı, yüzde 13,9'u 1301-1400, yüzde 5,5'i 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar oldu.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerden yüzde 48,2'si beyaz, yüzde 26,2'si gri, yüzde 7,3'ü siyah, yüzde 7,1'i mavi, yüzde 6,7'si kırmızı, yüzde 1,6'sı turuncu, yüzde 1,4'ü kahverengi, yüzde 0,7'si sarı, yüzde 0,2'si yeşil renkli iken yüzde 0,6'sı diğer renklerden oluştu.