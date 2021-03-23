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Trafiğe çıkan araç sayısı Şubat'ta yüzde 43 arttı

Trafiğe şubat ayında 75 bin 902 aracın kaydı yapılırken, 3 bin 525 aracın trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı Şubat'ta 72 bin 377 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Şubat'ta trafiğe kaydı gerçekleştirilen taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42.8 oranında artmış oldu

Trafiğe çıkan araç sayısı Şubat'ta yüzde 43 arttı
AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, şubatta trafiğe kaydı gerçekleştirilen taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,8 artarak 75 bin 902'ye yükseldi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 24,2 azalarak 3 bin 525'e düştü. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, şubatta 72 bin 377 arttı.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,3'ünü otomobil, yüzde 16,5'ini motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3'ünü kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, motosiklette yüzde 19,2, traktörde yüzde 10,1 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 55,8, kamyonette yüzde 47,3, minibüste yüzde 46,7, otomobilde yüzde 42,6, otobüste yüzde 30,8 ve kamyonda yüzde 27,5 azaldı.

KAYITLI ARAÇ SAYISI 24.4 MİLYON

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 23 milyon 293 bin 489'dan 24 milyon 328 bin 780'e yükseldi.

Şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubatta 497 bin 153 taşıtın devri (noterler aracılığı ile bir veya daha fazla el değiştiren taşıtlar) yapıldı. Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 42 bin 729 otomobilin markalara göre dağılımına bakıldığında ilk üç sırayı, yüzde 14,2 ile Fiat, yüzde 10,4 ile Volkswagen ve yüzde 9,7 ile Toyota'nın aldığı görüldü.

Şubatta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin, yüzde 55,4'ü benzin, yüzde 30,6'sı dizel, yüzde 9,1'i elektrikli veya hibrit, yüzde 4,9'u LPG yakıtlı olarak kayıtlara geçti.

2 AYDA 193.2 BİN TAŞIT TRAFİĞE ÇIKTI

Ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 30,8 artarak 193 bin 215 adet, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 25,2 azalarak 7 bin 391 adet oldu. Böylece bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısında 185 bin 824 adet artış gerçekleşti.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 117 bin 234 otomobilin, yüzde 53,9 ile benzin, yüzde 33,9'u dizel, yüzde 6,8'i elektrikli veya hibrit, yüzde 5,4'ü LPG yakıtlılardan oluştu.

Bu yılın ilk iki ayında en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobilin kaydı yapıldı. Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin 47 bin 761'i (yüzde 40,7) beyaz renkli olduğu görüldü.

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