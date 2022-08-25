AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,3 azalarak 111 bin 904'e geriledi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 27,1 azalışla 2 bin 8'e düştü. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı temmuzda 109 bin 896 artış kaydetti.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,7'sini otomobil, yüzde 30,3'ünü motosiklet, yüzde 13,4'ünü kamyonet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 2,9'unu kamyon, yüzde 0,3'ünü otobüs, yüzde 0,2'sini minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 2,4 arttı. Temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık bazda kamyonette yüzde 62,4, otomobilde yüzde 26, kamyonda yüzde 9,7 artarken minibüste yüzde 46,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 38,8, traktörde yüzde 37, motosiklette yüzde 25,7, otobüste yüzde 11,7 geriledi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların temmuzda yıllık değişimlerine bakıldığında otobüste yüzde 23,1, motosiklette yüzde 19,4, kamyonda yüzde 11,1, traktörde yüzde 6,4 artış, minibüste yüzde 63,9, otomobilde yüzde 13,7, kamyonette yüzde 12,7 ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 3,9 azalış görüldü.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuz sonu itibarıyla 25 milyon 920 bin 661 oldu. Geçen yıl temmuz ayında trafikteki araç sayısı 24 milyon 841 bin 868 idi. Böylece trafiğe kayıtlı araç sayısı, temmuzda yıllık bazda yüzde 4,3 arttı.

Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,3'ünü motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

Temmuzda 647 bin 472 taşıtın devri yapıldı. Bu taşıtların yüzde 66,3'ünü otomobil, yüzde 15,9'unu kamyonet, yüzde 10,4'ünü motosiklet, yüzde 3'ünü traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuzda 54 bin 543 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu otomobillerin yüzde 21,8'i Fiat, yüzde 17,2'si Renault, yüzde 9,4'ü Volkswagen, yüzde 5,7'si Dacia, yüzde 5,4'ü Hyundai, yüzde 5,2'si Toyota, yüzde 4,8'i Opel, yüzde 4,3'ü Peugeot, yüzde 3,5'i Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Skoda, yüzde 2,9'u Kia, yüzde 2,6'sı Citroen, yüzde 2,5'i Honda, yüzde 2,4'ü BMW, yüzde 2'si Audi, yüzde 1,2'si Ford, yüzde 1,1'i Nissan, yüzde 0,9'u Volvo, yüzde 0,8'i Seat, yüzde 0,4'ü DS ve yüzde 2,6'sı diğer markalardan oluştu.

YÜZDE 70'İ BENZİNLİ

Ocak-temmuz döneminde 693 bin 234 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 4,3 azaldı. Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 11,1 gerileyerek 21 bin 257'e geriledi. Böylece ocak-temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısı 671 bin 977 arttı.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 322 bin 501 otomobilin yüzde 70,2'si benzinli, yüzde 17,5'i dizel, yüzde 10,1'i elektrikli veya hibrit, yüzde 2,2'si LPG yakıtlılardan oluştu. Temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 26 bin 438 otomobilin ise yüzde 37,2'sinin dizel, yüzde 35,4'ünün LPG, yüzde 26,3'ünün benzin yakıtlı, yüzde 0,9'unun ise elektrikli veya hibrit yakıt türüne sahip olduğu kayıtlara geçti.

Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 34,1'inin 1300 ve altı, yüzde 26,8'inin 1401-1500, yüzde 23,2'sinin 1301-1400, yüzde 8,4'ünün 1501-1600, yüzde 5,9'unun 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 41,1'inin beyaz, yüzde 27,6'sının gri, yüzde 11,3'ünün mavi, yüzde 7,6'sının kırmızı, yüzde 7,1'inin siyah, yüzde 2,8'inin turuncu, yüzde 1,3'ünün yeşil, yüzde 0,6'sının kahverengi ve yüzde 0,6'sının sarı renk olduğu belirlendi.