İSTANBUL YOL DURUMU

İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor. Vali Ali Yerlikaya, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya'dan İstanbul'a giden Tır ve kamyonların kente girişinin durdurulduğunu açıkladı. Vali Yerlikaya, ikinci bir duyuruya kadar İstanbul içinde bulunan Tır ve kamyonların da trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini de söyledi.

Vali Ali Yerlikaya, "Hareket halindeki bu araçların en yakın park alanları ve otoyol hizmet tesislerinde beklemeleri gerekmektedir, bir sonraki duyuruya kadar; Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışları durdurulmuştur" şeklinde açıklamada bulundu.

Ayrıca İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde." ifadelerini kullandı.