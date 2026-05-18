19 Mayıs Salı İstanbul’da trafiğe kapalı yollar 2026 listesi: Yarın hangi yollar kapanacak?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri nedeniyle İstanbul'da uygulanacak trafik düzenlemeleri birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Kutlamalar, yürüyüşler ve resmi programlar sebebiyle birçok cadde ve sahil yolu geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Özellikle işe gidiş saatlerinde yoğunluk yaşanması beklenirken sürücüler alternatif güzergahları araştırıyor. Peki, 19 Mayıs yarın hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte 19 Mayıs kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...
"19 Mayıs İstanbul’da hangi yollar kapalı?", "Yarın trafiğe kapanacak yollar hangileri?" soruları araştırılırken İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan trafik düzenlemeleri yakından takip ediliyor. İşte 19 Mayıs 2026 İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar…
19 MAYIS'TA HANGİ CADDELER KAPALI?
Genel olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi kutlama ve tören merasimi nedeniyle Vatan Caddesi 19 Mayıs Salı günü sabahın ilk saatlerinden itibaren araç trafiğine tamamen kapatılmaktadır.
19 MAYIS 2026 KUTLAMA PROGRAMI AÇIKLANDI
19 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek kutlamalar, saat 09.30’da Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenecek çelenk sunma töreniyle başlayacak. Resmi kutlama programı ise saat 10.30’da Beyoğlu’ndaki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. Programa protokol üyeleri, sporcular, gençler ve vatandaşların katılması bekleniyor.
"Gençlik Ata’nın İzinde Bisiklet Gruplarının Tarihi Yarımada Turu" etkinliği saat 13.00’te Sultanahmet Ayasofya Meydanı’ndan başlayacak. Bisiklet grupları Dolmabahçe’ye kadar ilerledikten sonra yeniden Sultanahmet Meydanı’nda turu tamamlayacak.
Kutlamalar kapsamında düzenlenecek Haliç Su Sporları Geçit Töreni ise saat 18.30’da Fatih Belediyesi Haliç Kano ve Kürek Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlikte çeşitli su sporları gösterileri yapılacak.
İstanbul Valiliği, tüm vatandaşları 19 Mayıs coşkusuna ortak olmaya davet etti.