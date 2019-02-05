Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2018 yılı Aralık ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 865 bin 921 adet taşıtın yüzde 54.2'sini otomobil, yüzde 16.4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8.3'ünü traktör, yüzde 3.7'sini kamyon, yüzde 2.1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0.3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ARALIKTA 56 BİN ARAÇ TRAFİĞE ÇIKTI

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 56 bin 112 taşıt içinde otomobil yüzde 67.9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 12.3 ile kamyonet, yüzde 8.7 ile motosiklet, yüzde 7.5 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3.6'sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Öte yandan, Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15.7 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 14.7, kamyonette yüzde 29.5, motosiklette yüzde 27.8 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 28.4, otobüste yüzde 26.3, kamyonda yüzde 2.3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 120.2, traktörde ise yüzde 13.4 artış olduğu açıklandı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN ARAÇ SAYISI %45 AZALDI

TÜİK raporuna göre, Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 45.5 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 43.2, minibüste yüzde 50.4, otobüste yüzde 53, kamyonette yüzde 59.4, kamyonda yüzde 56.6, motosiklette yüzde 32.3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 33.2, traktörde ise yüzde 43.8 olarak gerçekleşti.

Ocak-Aralık döneminde 903 bin 274 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 256 bin 298 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 646 bin 976 adet artmış oldu.

620 BİN TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Devri yapılan toplam 620 bin 504 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70.1 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 17.4 ile kamyonet, yüzde 3.5 ile traktör, yüzde 3.1 ile motosiklet takip etti. Aralık ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5.9'unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

KAYDI YAPILAN ARAÇLARIN YÜZDE 37.9 LPG'Lİ OLDU

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 398 bin 190 adet otomobilin yüzde 37.9'u LPG, yüzde 36.8'i dizel, yüzde 24.9'u benzin yakıtlılardan oluştu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0.4 olarak verilere yansıdı.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 526 bin 235 adet otomobilin yüzde 43.9'u 1501-1600, yüzde 26.8'i 1401-1500, yüzde 12.8'i 1300 ve altı, yüzde 11.5'i 1301-1400, yüzde 3.9'u 1601-2000, yüzde 0.9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu bilgisine yer verildi.

EN ÇOK BEYAZ RENK TERCİH EDİLDİ

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 526 bin 235 adet otomobilin yüzde 55.6'sı beyaz, yüzde 21.7'si gri, yüzde 7.3'ü siyah ve yüzde 5.6'sı kırmızı iken yüzde 9.8'inin ise diğer renklerde tercih edildiği kaydedildi.

Türkiye'de 2018 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 22 milyon 865 bin 921 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 13.4 olarak hesaplanırken, ortalama yaş otomobillerde 12.6, minibüslerde 13.1, otobüslerde 12.9, kamyonetlerde 11, kamyonlarda 15.9, motosikletlerde 13.1, özel amaçlı taşıtlarda 12.2 ve traktörlerde 23.2 olarak ölçüldü.