Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 972 bin 552 adet taşıtın yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında 58 bin 708 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 58 bin 708 taşıt içinde otomobil %55,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %23,7 ile motosiklet, %12,9 ile kamyonet, %4 ile traktör takip etti. Taşıtların %3,7'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 72,5 arttı

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %72,5 arttı. Bu artış otomobilde %77,2, minibüste %30, otobüste %14,7, kamyonette %71,7, kamyonda %22,9, motosiklette %80,4, traktörde %49,1 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda ise %30,2 azalış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 azaldı

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %37,9 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde %41, minibüste %30,5, otobüste %45,3, kamyonette %45,7, kamyonda %62,6, motosiklette %4, özel amaçlı taşıtlarda %53,3, traktörde ise %62,6 olarak gerçekleşti.

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Mart döneminde 106 bin 631 adet arttı

Ocak-Mart döneminde 159 bin 219 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 52 bin 588 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 106 bin 631 adet arttı.

Mart ayında 643 356 adet taşıtın devri yapıldı

Devri(1) yapılan toplam 643 bin 356 adet taşıt içinde otomobil %71 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %16,1 ile kamyonet, %4,7 ile motosiklet, %3,2 ile traktör takip etti. Mart ayında devri yapılan taşıtların %5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı LPG'li otomobil oranı yüzde 37,8 oldu

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 457 bin 676 adet otomobilin %37,8'i LPG, %37,1'i dizel, %24,8'i benzin yakıtlı olup, %0,1'i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3'tür.

Mart ayında 32 bin 713 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan 32 bin 713 adet otomobilin %16,1'inin Renault, %12,3'ünün Fiat, %11'inin Volkswagen, %6,5'inin Hyundai, %6,2'sinin Honda, %6,2'sinin Toyota, %5,3'ünün Opel, %4,3'ünün Peugeot, %4'ünün Dacia, %3,7'sinin Mercedes-Benz olduğu, %24,5'inin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 95 bin 583 adet otomobilin %39,5'i 1501-1600, %26'sı 1401-1500, %17,5'i 1301-1400, %10,8'i 1300 ve altı, %5,1'i 1601-2000, %1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 95 bin 583 adet otomobilin %53,2'si beyaz, %23,7'si gri, %7,4'ü siyah ve %5,7'si kırmızı iken %10'u diğer renklerdedir.