Buna göre Türkiye'de 2016 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 280 milyar 993 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-km'nin yüzde 52,8'i otomobiller, yüzde 21,9'u kamyonetler, yüzde 13,4'ü kamyonlar, yüzde 4,4'ü minibüsler, yüzde 4'ü motosikletler ve yüzde 3,5'i otobüsler tarafından yapıldı.



TOPLAM TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE5,6, TOPLAM TAŞIT-KM İSE YÜZDE 11,9 ARTTI



Türkiye'de 2016 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarken toplam taşıt-km yüzde 11,9 artış gösterdi. Taşıt sayısı otomobillerde yüzde 6,9, minibüslerde yüzde 3,3, otobüslerde yüzde 1,5, kamyonetlerde yüzde 5,8, kamyonlarda yüzde 2,6, motosikletlerde yüzde 2,2 artarken, taşıt-km aynı taşıt cinsleri için sırasıyla yüzde 14,2, yüzde 8,6, yüzde 3,9, yüzde 11,3, yüzde 11,1 ve yüzde 1,3 arttı.



OTOMOBİLLER YILDA ORTALAMA 13 BİN 117 KİLOMETRE YAPTI



Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde; 2016 yılında sırasıyla kamyonların 45 bin 735, otobüslerin 44 bin 491, minibüslerin 26 bin 396, kamyonetlerin 17 bin 845, otomobillerin 13 bin 117 ve motosikletlerin 3 bin 766 kilometre yaptığı hesaplandı.





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