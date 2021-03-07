Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilTrafiğe kayıtlı otomobil sayısı 19 yılda 8,5 milyon arttı
ABONE OL

Trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 2020 sonu itibarıyla 13.1 milyona ulaştı

Türkiye'de 2002 yılında 4.6 milyon olan trafiğe kayıtlı otomobil sayısı, 2020 sonu itibarıyla 13.1 milyona ulaştı.

Trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 19 yılda 8,5 milyon arttı
AA

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, 8 kategorideki trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısı, 2002 sonunda 8 milyon 655 bin olarak kayıtlara geçti. Toplam taşıt sayısı 2011'de 16 milyon 89 bine ulaşırken, geçen yıl sonu itibarıyla 24 milyon 144 bini geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında oldukça rağbet gören motosiklet sayısı, geçen yıl 3 milyon 512 bine yükseldi. Motosiklet sayısı 2002 yılı sonunda 1 milyon 46 bindi.

EN YÜKSEK ARTIŞ KAMYONETTE

Söz konusu dönemde trafiğe kayıtlı taşıtlar içinde en yüksek artış oranı, şehir içi yük taşımacılığında sıklıkla tercih edilen kamyonette oldu. 2002'de 875 bin olan kamyonet sayısı, yüzde 350 artışla 2020 sonunda 3 milyon 938 bine çıktı.

Modern tarımın göstergelerinden sayılan traktör sayısı da bu dönemde artış göstererek 1 milyon 180 binden 1 milyon 958 bine ulaştı.

Trafiğe kayıtlı otomobil sayısı ise 2002 sonunda 4 milyon 600 bin iken geçen yıl sonunda 13 milyon 99 bine çıktı. Otomobil sayısı, 19 yılda yaklaşık 8,5 milyon arttı.

YOLLARDA 212 BİN OTOBÜS BULUNUYOR

Şehirler arası ulaşımda önde gelen taşıtlardan otobüs sayısı 2002'de 120 bin iken 2020 sonu itibarıyla 212 bine yükseldi.

Ağır yük taşımacılığı ve inşaat projelerinde de kullanılan kamyon sayısı ise bu dönemde 567 binden 859 bine çıktı.

Şehir içi toplu ulaşımda öne çıkan ulaşım araçlarından olan minibüs sayısı 2002'de 241 bin olarak kayıtlara geçerken 2020 sonu itibarıyla 493 bine ulaştı.

Özel amaçlı motorlu taşıt sayısı ise 2002'de 23 bin iken geçen yıl sonunda 70 bin oldu.

TÜİK verilerine göre, 2002, 2011, 2020 yıllarında motorlu taşıt sayıları şöyle:

(Bin adet)200220112020
Otomobil4.6008.11313.099
Minibüs241389493
Otobüs120219212
Kamyonet8752.6113.938
Kamyon567728859
Motosiklet1.0462.5273.512
Özel amaçlı233470
Traktör1.1801.4661.958
Toplam8.65516.08924.144

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cupra'nın Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı - Otomobil haberleri
OTOMOBİLİspanyol marka Nisan'da Türkiye'de!
Otomobil markalarının Mart ayı kampanyaları açıklandı - Otomobil fiyatları
OTOMOBİLBahara sıfır faiz ile girdiler
Porsche Taycan Cross Turismo Haziran'da Türkiye'de - haberler
OTOMOBİLAraziye elektrikle çıkacak!
OSS ve KAGİDER’den işbirliği
OTOMOBİLOSS'den 'İş’te Balans Projesi'
VW elektrikli araçlara 19 milyar dolar harcayacak
OTOMOBİL19 milyar dolara elektriklenecek!
Hibrit otomobillerin payında artış
OTOMOBİLHibritler otogazlıları geride bıraktı
Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
OTOMOBİL10 araçtan 7'si otomatik şanzımanlı
Otomotiv ihracatı Şubat'ta arttı
OTOMOBİLOtomotiv ihracatı Şubat'ta arttı
Volkswagen'den Formula 1'e açık kapı - haberler
OTOMOBİLVolkswagen'den Formula 1 sinyali
Şubat'ta en çok satan markalar belli oldu
OTOMOBİLŞubat'tın satış şampiyonları belli oldu