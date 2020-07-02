Trafik kazaları KGYS kameralarında - OSMANİYE

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, kavşağa kontrolsüz giren iki otomobil çarpışıyor.Diğer kazada, otomobilin yan tarafından çarptığı minibüs kendi etrafında dönerek duruyor.Son kazada ise sürücüsünün ana yoldan tali yola kontrolsüz şekilde dönmeye çalıştığı otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpışıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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