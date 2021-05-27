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Show Haber'den Meltem Bozbeyoğlu'nun haberine göre Pandemi nedeniyle oto bakım atölyeleri ile tamirciler en sakin günlerini yaşıyor olsa da yedek parça fiyatları artınca bu durum araç sahiplerinin kaza sonrası yaşadığı fiyatlara yansıdı.

FİYAT ARTIŞININ İKİ SEBEBİ VAR

Uzmanlara göre artışın iki sebebi var. Birincisi yedek parçanın ülkeye dolar bazlı girişi. İkincisi ise fiyatlardaki şişirmeler. Uzmanlar orijinal parça satıcıların yedek parça fiyatlarını internet üzerinden açıklamaları gerektiği konusunda birleşiyor.