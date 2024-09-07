Trafik kazasında yaralananlara yardım için gelen kişi otomobil çarpması sonucu öldü
Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralılara yardım için olay yerine giden 21 yaşındaki genç, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Samsun'un Ladik ilçesinde trafik kazasında yaralananlara yardım etmek isteyen kişi, başka aracın çarpması sonucu öldü, 4 kişi de yaralandı.
Mehmet Akbıyık yönetimindeki kamyonet, Karayolları Bakımevi Kavşağı'nda aynı yönde seyreden Elif Güger idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazayı görerek olay yerine giden Samet Bal (20), yaralılara yardım etmek istedi.
Bu sırada arkadan gelen Remzi Cesur yönetimindeki otomobil de kazaya karışan araçlarla Bal'a çarptı.
Kazada kamyonet sürücüsüyle aynı araçta bulunan Ayşenur Akbıyık, Yasemin Akbıyık ve Mehmet Çelebi Akbıyık'ın yanı sıra Samet Bal yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgedeki Havza ve Kavak Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Bal, müdahalenin ardından sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.