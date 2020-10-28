Trafik kurallarına uymadığı drone ile belirlenen yaya ve sürücülere ceza - ADANA

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kentteki işlek cadde ve bulvarlarda yaya geçidi ve trafik ışıklarında kullara uymayan yayalara yönelik drone ile denetim yaptı.Denetimde, trafik kurallarını ihlal eden 24 yaya ve 2 sürüye 4 bin 364 lira ceza yazıldı.Uygulamanın drone görüntüleri de basınla paylaşıldı.