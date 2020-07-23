Trafik lambası çalan 2 şüpheli gözaltına alındı - AMASYA

Gümüşhacıköy-Merzifon kara yolunda bulunan trafik lambasının direkten sökülerek çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.Hırsızlık olayının olduğu yerde inceleme yapan asayiş ekipleri, şüpheli Yusuf T. ve Hasan T'yi gözaltına aldı.Şüphelilerle 3 güneş paneli ve uyarı lambası da bulundu.Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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