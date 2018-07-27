Ankara’da Beypazarı’ndan kent merkezine hasta taşıyan 112 Ambulans ekibi, yolda trafik magandalarının saldırısına uğradı. Önce araçtan sözlü saldırıda bulunan magandalar, daha sonra ambulansın önünü keserek sağlık çalışanlarını darp etti.



Sağlıkta şiddete Ankara’da yeni bir olay daha eklendi. Beypazarı’nda 112 Ambulans ekibi çalışanları darp edildi. Hasta nakli yapan Acil Tıp Teknisyenleri Tülay Sayılı ve Özlem Işık ile ambulans şoförü Nurullah Erkan Beypazarı Devlet Hastanesi’nden Ankara Merkez’e hasta nakli sırasında Ayaş Aysantı mevkiinde saldırıya uğradı. Saldırganlar önce ambulansın yan tarafından sözlü ve küfürlü hakarette bulundu, ardından aracın önünü keserek, personeli darp etti.



Ekip ambulansta hasta bulunması ve hastanın genel durumunun kötü olması sebebi ile yoluna devam ederek Sincan Yenikent’te hastayı başka bir ekibe devretti. Ardından Sincan Devlet Hastanesi’nden darp raporu alan ekip, Ayaş İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.



Araç şoförü dudağından yaralanırken, diğer ekip çalışanlarının da göğüs bölgelerinde ağrı bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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