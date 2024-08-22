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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trafik polisinin kahreden ölümü! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Trafik polisinin kahreden ölümü!

        İstanbul Esenler'de denetim sırasında otomobilin çarptığı polis memuru Mustafa Peksoy şehit oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 16:47 Güncelleme: 22.08.2024 - 16:47
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        Trafik polisinin kahreden ölümü!
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        Esenler'de, denetim sırasında otomobilin çarptığı polis memuru Mustafa Peksoy tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

        DHA'nın haberine göre kaza, geçtiğimiz günlerde saat 13.30 sıralarında Oruçreis Mahallesi, Mehmet Akif İnan Caddesi'nde meydana geldi.

        KALDIRILDIĞI HASTANEDE ŞEHİT OLDU

        Caddede denetim yapan polis araçlarına çarpan otomobil, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubede polis memuru olarak görev yapan Mustafa Peksoy'a da çarptı.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Peksoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Peksoy, bugün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

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