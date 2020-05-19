Trafik polislerinden 19 Mayıs'a özel videolu kutlama - MALATYA

Darende Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince, 19 Mayıs dolayısıyla Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, mesai başındaki trafik polisleri tarafından seslendirildi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süresince evlerinden çıkamayan bir grup gençte Gençliğin Atatürk'e Cevabı'nı okuduğu kısa video hazırlandı.Malatya Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından da paylaşılan videoda, polis ve gençlerin görüntüleri yer aldı.
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