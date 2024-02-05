İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 178 bin öğretmen, iki haftalık sömestr tatilinin ardından bugün ders başı yapacak.

E-5 KARAYOLUNDA YOĞUNLUK İHA'da yer alan habere göre okulların açılmasıyla sabahın erken saatlerinde E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.