İstanbul trafiğinde okul yoğunluğu!
Türkiye'de, ilk ve orta öğretimlerin iki haftalık ara tatilinin sona ermesiyle İstanbul'da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Saat: 08.00'de trafikteki yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü
İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 178 bin öğretmen, iki haftalık sömestr tatilinin ardından bugün ders başı yapacak.
E-5 KARAYOLUNDA YOĞUNLUK
İHA'da yer alan habere göre okulların açılmasıyla sabahın erken saatlerinde E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.
YOĞUNLUK YÜZDE 65 OLARAK ÖLÇÜLDÜ
E-5 Karayolu Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy istikameti ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 08.00'de yüzde 65 olarak ölçüldü.