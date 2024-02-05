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        Haberler Gündem İstanbul TRAFİK SON DAKİKA | İstanbul trafiğinde okul yoğunluğu! Trafik yoğunluk haritası ile İstanbul trafiğinde son durum ne?

        İstanbul trafiğinde okul yoğunluğu!

        Türkiye'de, ilk ve orta öğretimlerin iki haftalık ara tatilinin sona ermesiyle İstanbul'da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Saat: 08.00'de trafikteki yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 08:02 Güncelleme: 05.02.2024 - 08:10
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        İstanbul trafiğinde okul yoğunluğu!
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        İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 178 bin öğretmen, iki haftalık sömestr tatilinin ardından bugün ders başı yapacak.

        E-5 KARAYOLUNDA YOĞUNLUK

        İHA'da yer alan habere göre okulların açılmasıyla sabahın erken saatlerinde E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

        YOĞUNLUK YÜZDE 65 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

        E-5 Karayolu Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy istikameti ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 08.00'de yüzde 65 olarak ölçüldü.

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        #istanbul trafik

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