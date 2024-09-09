İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı!
İstanbul'da yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İşte mega kentin trafiğinde son durum...
İstanbul'da, 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının ilk günü bugün başlıyor.
Haftanın ilk iş günü, okulların da başlaması ile birlikte sabah saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu..png
DHA'da yer alan habere göre İstanbul'da İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.36 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 51'e ulaştı.
AA'nın haberine göre Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.
Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişleri ve bağlantı yollarında araç yoğunluğu yaşanıyor.
Avrasya Tüneli Anadolu-Avrupa istikametinde oluşan yoğunluk, Göztepe mevkiine kadar uzandı.
TEM Otoyolu'nun Edirne istikametindeki Ataşehir mevkisinde araçlar ağır ilerliyor.
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun farklı noktalarında yer yer trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Cevizlibağ'da Ankara istikametine doğru başlayan araç trafiği, Halıcıoğlu'na kadar sürüyor. Çağlayan mevkisi Zincirlikuyu istikametinde de araçlar ağır ilerliyor.
Kentte toplu ulaşımda da bazı bölgelerde kısmi yoğunluklar yaşanıyor.