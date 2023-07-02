BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ CANLI YOL DURUMU

9 günlük bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu haritası araştırılmaya başlandı.

İSTANBUL TRAFİK DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ.

HABERTURK.COM, canlı yol haritası ile sizlere gidebileceğiniz en kolay güzergahları ve yol durumunu sunuyor. Ankara ve diğer illerin yol durumları, trafiğin yoğun olduğu yerleri HABERTURK.COM farkı ile takip edebilirsiniz.

CANLI TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ.