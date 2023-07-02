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Bayram tatili dönüşü trafik durumu nasıl? İşte 2 Temmuz trafik yoğunluk haritası

28 Haziran Çarşamba günü başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz'da sona erdi. 2 Temmuz Pazar günü bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu sorgulanıyor. Sürücüler trafiğe çıkmadan önce Bolu Tüneli, TEM ve D-100 yolunda trafik durumunu internet üzerinden takip ediyor. İşte 2 Temmuz 2023. bayram dönüşü canlı trafik yoğunluk haritası...

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  • TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI 2 Temmuz 2023 | Kurban Bayram tatili dönüşü Bolu Tüneli, TEM, D-100 yolunda ve İstanbul'da trafik durumu nasıl?

    Trafik yoğunluğu haritası canlı takip ekranı, Kurban Bayramı dönüşü sürücüler tarafından takip ediliyor. Trafik yoğunluğu haritası İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanıyor. 9 günlük bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar yola çıkmadan önce "Kurban Bayram tatili dönüşü Bolu Tüneli, TEM, D-100 yolunda ve İstanbul'da trafik durumu nasıl?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Temmuz Pazar canlı trafik durumu yoğunluğu haritası ekranı...
  • TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI 2 Temmuz 2023 | Kurban Bayram tatili dönüşü Bolu Tüneli, TEM, D-100 yolunda ve İstanbul'da trafik durumu nasıl?

    9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ SONA ERDİ!

    26 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı tatili 2 Temmuz itibarıyla sona eriyor. 
  • TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI 2 Temmuz 2023 | Kurban Bayram tatili dönüşü Bolu Tüneli, TEM, D-100 yolunda ve İstanbul'da trafik durumu nasıl?

    TATİLCİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ BAŞLADI

    Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde trafik yoğunluğu bekleniyor.
  • TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI 2 Temmuz 2023 | Kurban Bayram tatili dönüşü Bolu Tüneli, TEM, D-100 yolunda ve İstanbul'da trafik durumu nasıl?

    BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ CANLI YOL DURUMU

    9 günlük bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu haritası araştırılmaya başlandı.

    İSTANBUL TRAFİK DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ.

    HABERTURK.COM, canlı yol haritası ile sizlere gidebileceğiniz en kolay güzergahları ve yol durumunu sunuyor. Ankara ve diğer illerin yol durumları, trafiğin yoğun olduğu yerleri HABERTURK.COM farkı ile takip edebilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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