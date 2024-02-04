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        Haberler Gündem TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI CANLI: 4 Şubat 2024 Pazar İstanbul yol durumu nasıl, TEM, D-100 E-5 trafik var mı?

        İstanbul'da yol durumu nasıl? 4 Şubat 2024 İstanbul yol trafik yoğunluk haritası

        Haftanın son gününde İstanbul yol durumu gündemdeki yerini aldı. Yağışsız bir hafta sonu yaşayan İstanbullular kendilerini dışarı attı. Bu güzel günü değerlendirmek için yola çıkacaklar trafiğe çıkmadan önce E-5 TEM ve D-100 yolunda trafik durumunu takip ediyor. İşte, 4 Şubat 2024 Pazar günü canlı İstanbul trafik yoğunluk haritası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 13:13 Güncelleme: 04.02.2024 - 13:13
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        İstanbul trafik yoğunluğu haritası canlı takip ekranı yakından takip ediliyor. Hafta sonunu dışarıda değerlendirmek isteyenler yola çıkmadan önce İstanbul yol durumu bilgisini sorguluyor. Kent genelinde saat 13.10 itibarıyla trafik akıcı seyrediyor. İşte, 4 Şubat 2024 Pazar günü anlık İstanbul trafik yoğunluk haritası...

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        İSTANBUL'DA YOL VE TRAFİK DURUMU BİLGİSİ

        İstanbul trafik yoğunluk haritasına göre; saat 13.10 itibatıyla megakentin genelinde trafik yoğunluğu yüzde 27 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda yüzde 29 olan trafik durumu Avrupa Yakası'nda da yüzde 26 olarak belirtildi.

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        D100 Maltepe-Küçükyalı Yönü, sol şerit trafik kazası (zincirleme) nedeni ile 1 şerit trafiğe kapandı ve bölgeye ekip sevk edildi.

        Belgradkapı- Silivrikapı girişi, yapılan bakım onarım çalışması nedeni ile geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

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        Emaar Alt Geçit, sol şerit Bakım-Onarım Çalışması nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı.

        Bağlantı yolu Mustafa Kemal-TEM Ataşehir yönü sağ şerit bakım onarım çalışması nedeniyle 1 şerit trafiğe kapalı.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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