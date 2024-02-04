İSTANBUL'DA YOL VE TRAFİK DURUMU BİLGİSİ

İstanbul trafik yoğunluk haritasına göre; saat 13.10 itibatıyla megakentin genelinde trafik yoğunluğu yüzde 27 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda yüzde 29 olan trafik durumu Avrupa Yakası'nda da yüzde 26 olarak belirtildi.